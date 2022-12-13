上次是檢察官這次換假表妹 苗栗老翁又遇上詐騙

苗栗縣後龍鎮一名老翁，日前遭詐騙集團以檢察官名義詐騙，幸匯款時被行員機警阻詐，行員臉熟見他這次要匯款20萬元，還聲稱是一名沒見過面的「表妹」要幫他買保險，多加詢問才發覺老翁可能遇詐，馬上報警處理。

竹南警分局指出，後龍分駐所警員姜俊宇9日上午9點半左右，接獲後龍鎮一間銀行報案稱，有一名老翁疑似遭詐騙，請警方到場協助，未料連警員也對老翁臉熟。

「阿伯，是你！」姜俊宇到達銀行一看即認出老翁，因日前老翁遇過詐騙集團，佯稱檢察官要監管財產，險些被騙百萬，當時老翁還一度心存懷疑，當時也是姜到場處理阻詐，才保住老翁百萬積蓄。這次老翁向姜稱說，「表妹」要幫他買保險，要匯錢給「表妹」，且堅信絕對沒問題，拿著20萬元到銀行臨櫃匯款。

經了解，該「表妹」只是老翁認識的網友，以噓寒問暖、甜言蜜語攻勢，成功取得老翁信任，讓老翁陷入圈套並進行匯款，姜員與行員們極力勸阻，並先護送老翁至後龍分駐所，由所長楊旭中及副所長陳世文加入勸阻行列，成功徹底打消老翁匯款念頭，員警並協助老翁將「表妹」Line帳號封鎖刪除，避免老翁再受蠱惑，隨後員警們還陪同老翁至銀行將現金存回老翁個人帳戶內。