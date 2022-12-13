快訊

前中科院長披露雄二E「直撲中國內陸」 研發成功美訝異

最冷時間點曝光！寒流+輻射冷卻效應 中部恐出現5度低溫

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市安平區公寓大廈陽台失火 疑未熄菸蒂惹禍

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區育平三街一棟公寓大廈5樓陽台，今天上午10點多失火，附近民眾聞到煙味，疏散到逃到1樓，消防人員接獲報案上樓察看前，起火戶已自行灑水滅火，初步了解疑是有人將菸蒂放在陽台盆栽，沒想到菸蒂未熄火燒到盆栽花草後起火燃燒，火勢很快撲滅。

「5樓陽台有火，還有煙冒出。」台南市消防局救災救護指揮中心今天10點28分接獲民眾報案，安平區大樓育平三街一棟公寓大廈5樓陽台，發生火災，中心共出動永華、和緯、安平等消防分隊到場處理。消防人員到場後，並上到5樓進入起火戶。

當時屋主已自行灑水，將陽台火勢撲滅。 這起火災雖沒有人受傷，但陽台起火冒煙，造成同大樓住戶緊急疏散到一樓。據消防人員說，起火原因疑有人將菸蒂放在陽台盆栽，沒想到菸蒂未熄火燒到盆栽內花草後引燃。

消防人員提醒民眾，抽菸後菸蒂一定要完全熄火後再丟到垃圾桶，未熄火菸蒂不要亂丟，並對屋主進行防火宣導。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

台南市安平區育平三街一棟公寓大廈5樓陽台失火，消防人員初步了解疑是有人將菸蒂放在陽台盆栽，沒想到菸蒂未熄火燒到盆栽花草後起火燃燒，火勢很快撲滅。記者黃宣翰／攝影
台南市安平區育平三街一棟公寓大廈5樓陽台失火，消防人員初步了解疑是有人將菸蒂放在陽台盆栽，沒想到菸蒂未熄火燒到盆栽花草後起火燃燒，火勢很快撲滅。記者黃宣翰／攝影
台南市安平區育平三街一棟公寓大廈5樓陽台失火，消防人員初步了解疑是有人將菸蒂放在陽台盆栽，沒想到菸蒂未熄火燒到盆栽花草後起火燃燒，火勢很快撲滅。記者黃宣翰／攝影
台南市安平區育平三街一棟公寓大廈5樓陽台失火，消防人員初步了解疑是有人將菸蒂放在陽台盆栽，沒想到菸蒂未熄火燒到盆栽花草後起火燃燒，火勢很快撲滅。記者黃宣翰／攝影

延伸閱讀

領航盃創意應用大賽 台南消防勇奪無人機雙料冠軍

影／永靖資源回收場大火 三人逃出 打火兄弟忙整晚

苗栗今天「風真透」 2場火災消防人員疲於奔命

藏身公寓大廈民宅掩護 警查獲含笑半步顛毒咖啡分裝廠

相關新聞

拿鋁棒砸毀ATM...新北男到案認「最近壓力大」 下場曝光

新北市許姓男子前天晚上至中和區一處ATM領錢後，疑似情緒不穩，持鋁製球棒朝提款機就是一陣亂砸，致提款機螢幕破裂，有民眾接...

影／國道6號國姓段14車連環爆胎 警要揪出肇事者

國道六號西向國姓隧道1號隧道口附近，今傍晚疑有車輛零件掉落，導致後方14輛車輾壓後爆胎或車損，只能停路肩等救援，所幸無人...

共享汽車停車場內「刁車」 網友譏：不想繳停車費

台北市中正區中華路一段上某停車場，昨天近中午時分，一輛iRent共享轎車「刁車」在停車場內動彈不得，直到1個小時後，吊車...

遠洋漁船69歲船員爬梯摔落高雄港 搜尋2天仍未找到人

高雄一輛停靠前鎮漁港西岸碼頭的漁船，昨天上午10時許在港區作業時，一名69歲鐘姓船員爬梯時失足落海，高雄港務警察總隊、港...

桃園爆千萬珍稀古木侵占糾紛 企業主木材行各說各話

桃園市永源化工公司吳姓負責人將一根長10公尺、直徑1.6公尺的千年烏心石古木，花70萬元請大溪一家木材行剪切製作神桌及辦...

女駕駛跨越雙黃線超車撞對向車 意識模糊插管送醫急救

台東市今天下午3時許發生一起轎車對撞事故，一名女性駕駛駕車行經松江路一段，疑似跨越雙黃線超車，撞上對向自小客車，兩車頭幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。