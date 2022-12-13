聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南市安平區公寓大廈陽台失火 疑未熄菸蒂惹禍
台南市安平區育平三街一棟公寓大廈5樓陽台，今天上午10點多失火，附近民眾聞到煙味，疏散到逃到1樓，消防人員接獲報案上樓察看前，起火戶已自行灑水滅火，初步了解疑是有人將菸蒂放在陽台盆栽，沒想到菸蒂未熄火燒到盆栽花草後起火燃燒，火勢很快撲滅。
「5樓陽台有火，還有煙冒出。」台南市消防局救災救護指揮中心今天10點28分接獲民眾報案，安平區大樓育平三街一棟公寓大廈5樓陽台，發生火災，中心共出動永華、和緯、安平等消防分隊到場處理。消防人員到場後，並上到5樓進入起火戶。
當時屋主已自行灑水，將陽台火勢撲滅。 這起火災雖沒有人受傷，但陽台起火冒煙，造成同大樓住戶緊急疏散到一樓。據消防人員說，起火原因疑有人將菸蒂放在陽台盆栽，沒想到菸蒂未熄火燒到盆栽內花草後引燃。
消防人員提醒民眾，抽菸後菸蒂一定要完全熄火後再丟到垃圾桶，未熄火菸蒂不要亂丟，並對屋主進行防火宣導。
※ 提醒您：吸菸有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言