快訊

前中科院長披露雄二E「直撲中國內陸」 研發成功美訝異

最冷時間點曝光！寒流+輻射冷卻效應 中部恐出現5度低溫

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

涉偷排電鍍廢水污染飲用水源 科技公司老闆遭訴

中央社／ 新竹縣13日電

新竹一家科技公司為節省成本，涉嫌將廠區含有重金屬未經處理的電鍍廢液，隨意排放污染溪水等，檢方今天偵結，將陳姓負責人依違反水污染防治法等罪起訴。

新竹地檢署提供新聞資料指出，今年3月間，透過檢、警、環聯繫平台，得知湳雅淨水廠上游水源的柯子溪及頭前溪等水域，有電鍍廢水污染水域情形，影響新竹地區民眾用水安全，檢方掌握情資，前往一家科技公司等相關地點搜索，扣得簿冊、報表、馬達等證物。

檢方表示，這家科技公司位於新竹縣竹北市，陳姓負責人為省廢水處理措施所需維護、添購設備及添加藥劑、處理污泥等費用成本，今年1月至3月間，私自排放電鍍廢液至水溝，順流而下污染柯子溪，嚴重影響位於下游的湳雅淨水廠飲用水取水口水質。

檢方指出，這家公司明知從事電鍍製程，會加入各種金屬素材，以及鉻酸、磷酸、硫酸等藥水，所產生藥液廢水含有各類對人體有危害的重金屬，排放廢水需謹慎處理，卻為了節省公司成本，未做好相關廢水處理設備維護，安全管理上存有明顯疏失。

檢方表示，陳姓負責人經營電鍍業多年，明知製程所產生的電鍍廢水均屬有害健康物質，為圖謀利益、節省成本，將廢水任意排放污染河川及危害飲用水源，不顧環境生態及民眾健康，檢方偵查終結，將陳姓負責人依違反水污染防治法等罪起訴。

延伸閱讀

護理師替隆鼻客人麻醉意外致死 整形診所醫護兩人遭訴

穩定區域水源 營建署將打造新竹區再生水供水網

男子朝「恥辱柱」潑黑漆遭訴 構成毀損罪關鍵在這

公園之狼攀談17歲少女3小時…涉環抱貼胸 強制猥褻遭訴

相關新聞

拿鋁棒砸毀ATM...新北男到案認「最近壓力大」 下場曝光

新北市許姓男子前天晚上至中和區一處ATM領錢後，疑似情緒不穩，持鋁製球棒朝提款機就是一陣亂砸，致提款機螢幕破裂，有民眾接...

影／國道6號國姓段14車連環爆胎 警要揪出肇事者

國道六號西向國姓隧道1號隧道口附近，今傍晚疑有車輛零件掉落，導致後方14輛車輾壓後爆胎或車損，只能停路肩等救援，所幸無人...

共享汽車停車場內「刁車」 網友譏：不想繳停車費

台北市中正區中華路一段上某停車場，昨天近中午時分，一輛iRent共享轎車「刁車」在停車場內動彈不得，直到1個小時後，吊車...

遠洋漁船69歲船員爬梯摔落高雄港 搜尋2天仍未找到人

高雄一輛停靠前鎮漁港西岸碼頭的漁船，昨天上午10時許在港區作業時，一名69歲鐘姓船員爬梯時失足落海，高雄港務警察總隊、港...

桃園爆千萬珍稀古木侵占糾紛 企業主木材行各說各話

桃園市永源化工公司吳姓負責人將一根長10公尺、直徑1.6公尺的千年烏心石古木，花70萬元請大溪一家木材行剪切製作神桌及辦...

女駕駛跨越雙黃線超車撞對向車 意識模糊插管送醫急救

台東市今天下午3時許發生一起轎車對撞事故，一名女性駕駛駕車行經松江路一段，疑似跨越雙黃線超車，撞上對向自小客車，兩車頭幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。