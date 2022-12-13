影／國1北上75.3Ｋ湖口段火燒車 遊覽車自燃剩骨架

國道1號北上75.3k湖口路段，今天上午9點25分發生遊覽車火燒車事故，疑為車輛保養途中自燃，熊熊大火燃燒，濃濃黑煙直竄天際，車上只有司機1人，現場無人受傷；新竹縣消防局獲報後，派遣新工分隊1車3人前往搶救，9點54分火勢控制，10點27分成功將火勢撲滅，詳細原因仍有待調查釐清。

警消初步調查，該中巴為竹市一家通運公司所有，車輛在保養途中自燃，只有司機1人。