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影／國1北上75.3Ｋ湖口段火燒車 遊覽車自燃剩骨架

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導

國道1號北上75.3k湖口路段，今天上午9點25分發生遊覽車火燒車事故，疑為車輛保養途中自燃，熊熊大火燃燒，濃濃黑煙直竄天際，車上只有司機1人，現場無人受傷；新竹縣消防局獲報後，派遣新工分隊1車3人前往搶救，9點54分火勢控制，10點27分成功將火勢撲滅，詳細原因仍有待調查釐清。

警消初步調查，該中巴為竹市一家通運公司所有，車輛在保養途中自燃，只有司機1人。

事故遊覽車因車底冒煙，停於國道1號北向75.3公里外路肩，上午9點25分因不明原因起火燃燒，火勢一發不可控制，火球瞬間吞噬整輛遊覽車，車子前方大面積擋風玻璃一整片燃燒掉落，整輛遊覽車燒到僅剩骨架，熊熊烈火伴隨黑色濃煙，遮蔽南北車道，火勢已撲滅，所幸無人傷亡，詳細事故原因待警消進一步釐清。

國道1號北上75.3k湖口路段，今早發生火燒車事故，整輛遊覽車燒到僅剩骨架。記者王淑君／翻攝
國道1號北上75.3k湖口路段，今早發生火燒車事故，整輛遊覽車燒到僅剩骨架。記者王淑君／翻攝
國道1號北上75.3k湖口路段，一輛遊覽車疑為車輛保養途中自燃，所幸車上只有司機1人，現場無人受傷。記者王淑君／翻攝
國道1號北上75.3k湖口路段，一輛遊覽車疑為車輛保養途中自燃，所幸車上只有司機1人，現場無人受傷。記者王淑君／翻攝
國道1號北上75.3k湖口路段，今天上午9點25分發生遊覽車火燒車事故。記者王淑君／翻攝
國道1號北上75.3k湖口路段，今天上午9點25分發生遊覽車火燒車事故。記者王淑君／翻攝
國道1號北上75.3k湖口路段，今天上午9點25分發生遊覽車火燒車事故。記者王淑君／翻攝
國道1號北上75.3k湖口路段，今天上午9點25分發生遊覽車火燒車事故。記者王淑君／翻攝

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