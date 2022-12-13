神明降駕乩童狠甩女信徒巴掌 太玄宮：假消息、將採法律行動

廟會活動的乩童，突然以右手狠甩女工作人員一巴掌，巴掌聲響亮清脆，影片也在網路引發熱議。圖／翻攝YouTube

苗栗頭份太玄宮日前驚傳廟會活動時，神明降駕在乩童身上，卻朝著一旁的信眾狠狠甩了一巴掌，且從影片中看來，事發當下也沒有人前去關心被打的女子，挨批是「假借神明之名假鬼假怪」。昨天深夜，苗栗頭份太玄宮再臉書發布4點聲明澄清影片內容並非事實，並揚言對散播不實消息者提告。

有網友苗栗頭份太玄宮日前舉辦廟會活動時，拍下「墨龍中壇元帥」降駕的影片，一旁不少工作人員都前來幫忙，但這時穿著龍虎裙的乩童卻突然一個巴掌打向幫忙的女信眾，響亮的巴掌聲被錄得一清二楚，被打的女子也痛得躲到一旁摀臉，影片中卻不見任何廟方人員前來關心這名女子。

影片一出引起網友公憤：「為什麼要打女信徒？」、「無法認同這種乩身的辦事態度」、「不管神多厲害，打人就是不對」、「問事安全帽請戴好」。

太玄宮則選在昨天深夜發表聲明指出，乩身打人影片並非事實，指控影片拍攝者惡意以聳動且誇大不實的文字誤導大眾，並表示未經宮廟同意上傳影片已侵犯肖像權、影響宮廟聲譽，也對工作人員造成困擾。

太玄宮表示，案件目前已委託律師進行處理，並要民眾「請勿再於不清楚事實的情況下擅自發表攻擊或批評之言論」，否則將訴諸法律行動，明天（14日）太玄宮也將召開記者會說明事件始末。目前宮廟已限制聲明貼文的留言權限。