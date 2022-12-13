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顛覆印象！ 普通重機噪音不合格率大於大型重機

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市環保局針對汽機車噪音，環、警、監持續聯合稽查下，東區後甲園環、永康區、楠西區平均不合格率都下降，最高下降20%以上；統計資料也顯示，噪音不合格車輛以普通重機最多，其次為大型重機，不合格原因多是改裝非原廠排氣管。

環保局表示，今年前11個月，環、警、監共聯合稽查場，包含中西區、仁德區、東區、楠西區、龍崎區、永康區等15個行政區。經現場初步篩選屬改裝排氣管車輛進行噪音檢測共計457輛，不合格152輛。分貝數超標車輛，均依噪音法處以1800元以上3600元以下罰鍰。

環保局統計，經不斷的聯合稽查，主要幹道的東區後甲圓環與去年相較，車輛噪音不合格率由平均24%降為20%。永康區不合格率由39%下降為17%，台三線的楠西區噪音超標率則由55%降為36%。

一般人認為，大型重機一旦被攔檢，噪音一定超標，但環保局統計，普通重機不合格數量最多，佔超標數比例55.9%(共85輛)，其次是大型重機，佔超標數比例42.1% (共64輛)。不合格的原因大多是改裝非原廠排氣管，或是不當改裝造成。環保局表示，非經認證的排氣管多會拔除消音器，甚至除去觸媒轉換器，都可能造成分貝數及排廢氣量超標。

環保局在今年的聯合稽查，也不定期加檢驗排氣，在7場加驗排氣的聯合稽查，共計檢測85輛，音噪不合格27輛，排氣不合格15輛，均依法開罰，排氣超標車輛依空汙法處1500元以上6000元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未改善，按次處罰。

環保局表示，民眾若發現汽機車行駛間有噪音擾寧的情況，可以將相片及影片上傳至環保署噪音車檢舉網站 ( https://noisecar.epa.gov.tw ) ，經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格者將依法開單。

台南市環保局加強汽機車噪音稽查，主要幹道噪音不合格率下降。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局加強汽機車噪音稽查，主要幹道噪音不合格率下降。記者鄭惠仁／翻攝

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