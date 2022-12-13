快訊

硬撐！美官員曝：俄羅斯彈藥耗盡 急端出40年前老貨

他的音樂百無禁忌 58歲唐氏症鼓手寫下地下樂團傳奇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中少年替友討1.1萬 228公園談判被打、頭有刀傷送醫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第三警分局立德所在今天凌晨巡邏時獲報，東區228公園有糾紛案件，警方在附近發現許姓少年，頭部有疑似刀傷、身有擦挫傷，經查，許為替友討1.1萬欠款，約在公園談判，反被對方毆打，警方已查獲涉案陳男到案。

第三警分局立德所在今天凌晨零時許獲報，東區228公園有民眾糾紛案件，不過警方到場時，沒有發現狀況，經周邊巡邏後，在仁和路附近，發現頭部有疑似刀傷、四肢、身體有擦挫傷的許姓少年（17歲），少年經送醫後，無生命危險。

警方追查，少年是為替朋友追討1.1萬元欠款，與陳姓（22歲）、吳姓男子（22歲）約在東區228公園談判，過程中雙方一言不合，少年反被對方以棍棒、不明凶器攻擊，造成傷勢，隨後現場多人即鳥獸散。

警方獲報後，漏夜將陳男緝捕到案，也將持續追查其他涉案人到案，以釐清案情，全案暫依傷害、聚眾鬥毆罪等方向偵辦。

第三警分局呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，警方對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。

台中市東區228公園在今天凌晨發生糾紛案件，一名少年遭打傷，警方漏夜查緝陳姓男子到案。圖／讀者提供
台中市東區228公園在今天凌晨發生糾紛案件，一名少年遭打傷，警方漏夜查緝陳姓男子到案。圖／讀者提供

延伸閱讀

法拉利姐遭爆「做人太現實」 事業陷危機才回頭找她蹭熱度

稱前女友欠他30萬討債不成傳槍響 樹林警方拘提2人到案

影／利用保全代收毒品包裹 警逮捕三嫌到案

影／枋寮開車疑為閃貓 衝進路旁蓮霧園 乘客送醫不治

相關新聞

神明降駕乩童狠甩女信徒巴掌 太玄宮：假消息、將採法律行動

苗栗頭份太玄宮日前驚傳廟會活動時，神明降駕在乩童身上，卻朝著一旁的信眾狠狠甩了一巴掌，且從影片中看來，事發當下也沒有人前去關心被打的女子，挨批是「假借神明之名假鬼假怪」。昨天深夜，苗栗頭份太玄宮再臉書發布4點聲明澄清影片內容並非事實，並揚言對散播不實消息者提告。

影／國1北上75.3Ｋ湖口段火燒車 遊覽車自燃剩骨架

國道1號北上75.3k湖口路段，今天上午9點25分發生遊覽車火燒車事故，疑為車輛保養途中自燃，熊熊大火燃燒，濃濃黑煙直竄...

愛河鼓山區河段今早漂男浮屍 身分待查

高雄市鼓山區馬卡道路、河西路口的愛河河段，今上午9時30分許被民眾發現疑有男子遺體漂浮在河道上，鼓山警分局獲報後會同消防...

顛覆印象！ 普通重機噪音不合格率大於大型重機

台南市環保局針對汽機車噪音，環、警、監持續聯合稽查下，東區後甲園環、永康區、楠西區平均不合格率都下降，最高下降20%以上...

台中少年替友討1.1萬 228公園談判被打、頭有刀傷送醫

台中市第三警分局立德所在今天凌晨巡邏時獲報，東區228公園有糾紛案件，警方在附近發現許姓少年，頭部有疑似刀傷、身有擦挫傷...

高雄民宅凌晨火警 疑電氣走火釀禍屋主輕微燙傷送醫

高雄大社區三民路一處民宅，今天凌晨傳火警，消防獲報出動12車28人前往搶救，火勢於20分鐘左右撲滅；起火原因，疑一樓雜物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。