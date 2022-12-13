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台中少年替友討1.1萬 228公園談判被打、頭有刀傷送醫
台中市第三警分局立德所在今天凌晨巡邏時獲報，東區228公園有糾紛案件，警方在附近發現許姓少年，頭部有疑似刀傷、身有擦挫傷，經查，許為替友討1.1萬欠款，約在公園談判，反被對方毆打，警方已查獲涉案陳男到案。
第三警分局立德所在今天凌晨零時許獲報，東區228公園有民眾糾紛案件，不過警方到場時，沒有發現狀況，經周邊巡邏後，在仁和路附近，發現頭部有疑似刀傷、四肢、身體有擦挫傷的許姓少年（17歲），少年經送醫後，無生命危險。
警方追查，少年是為替朋友追討1.1萬元欠款，與陳姓（22歲）、吳姓男子（22歲）約在東區228公園談判，過程中雙方一言不合，少年反被對方以棍棒、不明凶器攻擊，造成傷勢，隨後現場多人即鳥獸散。
警方獲報後，漏夜將陳男緝捕到案，也將持續追查其他涉案人到案，以釐清案情，全案暫依傷害、聚眾鬥毆罪等方向偵辦。
第三警分局呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，警方對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。
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