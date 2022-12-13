女子陳屍台中港海岸初判疑落海 檢警相驗中

台中港20號碼頭附近岸邊，昨天被發現一具女性遺體，全身赤裸，檢察官今天和法醫相驗，檢警初步查出，女子疑似跳海，現場無打鬥跡象。

台中市警局表示，此案雖屬台中港務警察總隊轄區，基於治安一體，台中市警察局刑警大隊已主動派員瞭解並協助調查，初步調查，女子有憂鬱症傾向，家屬表示曾自殺過一次；調閱監視器，死者自己跳海，無他人加工情事，家屬無意見。

台中港警總隊表示，港務警察總隊中突堤中隊昨天接獲報案，台中港20號碼頭附近發現有一具女性遺體，員到場後，封鎖現場，並採取相關偵蒐作為，初步判斷現場無打鬥跡象，又依據偵查所獲資料，已查知死者身分並通知家屬指認無誤。

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