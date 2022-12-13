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高雄民宅凌晨火警 疑電氣走火釀禍屋主輕微燙傷送醫
高雄大社區三民路一處民宅，今天凌晨傳火警，消防獲報出動12車28人前往搶救，火勢於20分鐘左右撲滅；起火原因，疑一樓雜物間電氣走火導致，還造成江姓男屋主嗆傷、燙傷送醫，所幸，無生命危險，詳細起火原因仍待釐清。
這起火警發生於今天凌晨3時44分許，大社區三民路一處民宅傳火警，消防獲報後，出動12車28人前往搶救，警方也派員封鎖現場，協助指揮周遭交通。
火勢約在3時58分撲滅，整起火災，造成屋主輕微嗆傷及燒傷，當下意識清楚，所幸，送醫後無生命危險；初步研判起火位置，為1樓後方雜物間，疑似電氣走火釀成火災，詳細事故原因，仍待消防火調科釐清。
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