高雄民宅凌晨火警 疑電氣走火釀禍屋主輕微燙傷送醫

高雄大社區三民路一處民宅，今天凌晨傳火警，消防獲報出動12車28人前往搶救，火勢於20分鐘左右撲滅；起火原因，疑一樓雜物間電氣走火導致，還造成江姓男屋主嗆傷、燙傷送醫，所幸，無生命危險，詳細起火原因仍待釐清。

這起火警發生於今天凌晨3時44分許，大社區三民路一處民宅傳火警，消防獲報後，出動12車28人前往搶救，警方也派員封鎖現場，協助指揮周遭交通。