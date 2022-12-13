遭登門討債5萬元 高雄18歲男子竟亮刀涉嫌殺傷債主

高雄陳姓男子今天凌晨到黃姓租住處，向黃要債5萬元，不料黃竟亮刀，涉嫌劃傷陳姓男子的背部，在場友人趕緊報案求救，將陳送醫，已無大礙。警方逮捕黃依殺人未遂罪嫌移送法辦。

據了解，今天凌晨1時42分警方接獲報案，指高雄市苓雅區三多四路與中華四路口某大樓有人受傷，警方趕抵案發地，陳姓男子（20歲）由朋友攙扶下樓，腰際染血，警方立即通知救護車將陳送往阮綜合醫院急救，挽回生命。

涉案的黃姓男子（18歲）在警方查詢事發原因，自稱他亮刀後，不小心劃傷陳，警方立即逮捕他查辦。