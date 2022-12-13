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遭登門討債5萬元 高雄18歲男子竟亮刀涉嫌殺傷債主

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄陳姓男子今天凌晨到黃姓租住處，向黃要債5萬元，不料黃竟亮刀，涉嫌劃傷陳姓男子的背部，在場友人趕緊報案求救，將陳送醫，已無大礙。警方逮捕黃依殺人未遂罪嫌移送法辦。

據了解，今天凌晨1時42分警方接獲報案，指高雄市苓雅區三多四路與中華四路口某大樓有人受傷，警方趕抵案發地，陳姓男子（20歲）由朋友攙扶下樓，腰際染血，警方立即通知救護車將陳送往阮綜合醫院急救，挽回生命。

涉案的黃姓男子（18歲）在警方查詢事發原因，自稱他亮刀後，不小心劃傷陳，警方立即逮捕他查辦。

據調查，黃姓男子向受傷的陳姓男子借5萬元，陳去黃的租處催債，2人一言不合發生肢體衝突，黃持隨身攜帶的摺疊刀揮舞，不慎傷及陳男。警方當場逮捕黃，查扣涉案摺疊刀1把，全案依殺人未遂罪嫌移送高雄地檢偵辦。

陳姓男子（左）今天凌晨遭黃姓男子涉嫌殺傷，經朋友攙扶下樓。記者林保光／翻攝
陳姓男子（左）今天凌晨遭黃姓男子涉嫌殺傷，經朋友攙扶下樓。記者林保光／翻攝
黃姓男子（中）今天凌晨亮刀涉嫌殺傷向他要債的男子。記者林保光／翻攝
黃姓男子（中）今天凌晨亮刀涉嫌殺傷向他要債的男子。記者林保光／翻攝

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