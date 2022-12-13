影／台灣大道要待轉 計程車後方猛撞車頭全毀釀5傷

台中市游姓男子今天凌晨開車在台灣大道左轉道待轉時，遭後方計程車司機猛撞，游車尾受損，計程車車頭近乎全毀，警方到場酒測，雙方無酒精濃度，造成5人受傷，計程車何姓男子辯稱，看到紅燈來不及反應即撞上，初判肇因是未注意車前狀況。

據查，游姓男子（56歲）在今天凌晨4時許，開車沿西屯區台灣大道左轉車道行駛，停等紅燈要左轉惠中路，未料停等時，突然遭後方何姓男子（55歲）的計程車猛撞，何車頭凹陷毀損、游車尾毀損。

警方到場調查，2名駕駛，以及計程車內3名乘客都有受傷，但無生命危險，2名駕駛都無酒精濃度，都送往中港澄清醫院急救。

計程車何姓司機辯稱，看到前方有紅燈、有車時，已來不及反應撞上。