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民雄鄉家具工廠暗夜大火 嘉縣市消防局及時搶救無人傷亡

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣消防局凌晨3點01分獲報，民雄鄉建國路三段附近有家具工廠大火，消防局出動12車及29人，並申請嘉義市消防局共10車33人，協助搶救，家具工廠熊熊大火，燒亮夜空，消防局出動雲梯車，搜尋人員清理火場，所幸工廠無人居住，殘火直到清晨5點多才滅，火警原因警方調查鑑識。

暗夜家具工廠大火，消防局立即派遣雙福、民雄、溪口、大林、嘉太、大美、新港等分隊及第二大隊大隊部，共計12車及29人前往現場，同時申請嘉義市消防局10車33人協助搶救，人車抵達現場回報為家具工廠起火燃燒，出水線搶救，燃燒面積約為1550平方公尺，火勢於清晨5點36分撲滅，無人員傷亡，老闆獲報到場，下個月就過年了，損失慘重，神情難過。

暗夜民雄鄉家具工廠大火，嘉縣市消防局及時搶救無人傷亡。記者魯永明／翻攝
暗夜民雄鄉家具工廠大火，嘉縣市消防局及時搶救無人傷亡。記者魯永明／翻攝
暗夜民雄鄉家具工廠大火，嘉縣市消防局及時搶救無人傷亡。記者魯永明／翻攝
暗夜民雄鄉家具工廠大火，嘉縣市消防局及時搶救無人傷亡。記者魯永明／翻攝
暗夜民雄鄉家具工廠大火，嘉縣市消防局及時搶救無人傷亡。記者魯永明／翻攝
暗夜民雄鄉家具工廠大火，嘉縣市消防局及時搶救無人傷亡。記者魯永明／翻攝
暗夜民雄鄉家具工廠大火，嘉縣市消防局及時搶救無人傷亡。記者魯永明／翻攝
暗夜民雄鄉家具工廠大火，嘉縣市消防局及時搶救無人傷亡。記者魯永明／翻攝

嘉義

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