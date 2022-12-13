中興橋往台北方向快車道 計程車翻覆司機受傷

連接新北市三重區與台北市萬華區的中興橋，13日凌晨發生翻車事故。1輛計程車在三重往北市的快車道上，疑因天雨路滑自撞側翻，造成64歲陳姓司機受傷送醫，幸好當時橋上車不多，沒有發生追撞二次事故。

警方約凌晨1時30分接獲報案，趕抵時計程車側翻在路中央，車頭毀損、擋風玻璃碎裂，車上沒有乘客，陳姓司機頸部及身體多處擦挫傷，連忙通知救護車送醫，暫無生命危險，酒測值0。