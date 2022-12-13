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中興橋往台北方向快車道 計程車翻覆司機受傷

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

連接新北市三重區與台北市萬華區的中興橋，13日凌晨發生翻車事故。1輛計程車在三重往北市的快車道上，疑因天雨路滑自撞側翻，造成64歲陳姓司機受傷送醫，幸好當時橋上車不多，沒有發生追撞二次事故。

警方約凌晨1時30分接獲報案，趕抵時計程車側翻在路中央，車頭毀損、擋風玻璃碎裂，車上沒有乘客，陳姓司機頸部及身體多處擦挫傷，連忙通知救護車送醫，暫無生命危險，酒測值0。

事故現場由三重警方依規定測繪記錄，詳細肇事原因仍在釐清中。稍後由拖吊車協助於凌晨2時10分排除事故路況，全線恢復通車。

計程車在中興橋上翻覆，車頭毀損、擋風玻璃碎裂。記者林昭彰／翻攝
計程車在中興橋上翻覆，車頭毀損、擋風玻璃碎裂。記者林昭彰／翻攝
計程車在中興橋上疑因天雨路滑自撞翻覆。記者林昭彰／翻攝
計程車在中興橋上疑因天雨路滑自撞翻覆。記者林昭彰／翻攝
拖吊車協助將翻覆的計程車吊離現場。記者林昭彰／翻攝
拖吊車協助將翻覆的計程車吊離現場。記者林昭彰／翻攝
計程車在中興橋上翻覆，消防隊員協助受傷的司機脫困送醫。記者林昭彰／翻攝
計程車在中興橋上翻覆，消防隊員協助受傷的司機脫困送醫。記者林昭彰／翻攝

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