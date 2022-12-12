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廟會遶境如入無人之境 手臂當方向燈違規超過70餘件
近日網路瘋傳一則高雄路竹區廟會遶境活動影片，大批隊伍在畫面中騎機車未戴安全帽、伸出手臂當方向燈擅自左切，90秒影片出現各種誇張違規行徑，周圍騎士避免發生意外只能不斷閃避，畫面驚險。轄區湖內分局表示，審核路權時已告誡切勿違規，但過程發現的違規情事也已全程蒐證，累計有70餘件，將依法製單舉發。
阿蓮區某宮廟12月3日、4日連續兩天舉行遶境活動，範圍橫跨路竹、湖內、茄萣，但行經路竹時，多項道路違規行徑惹附近民眾不滿，蒐證向警方檢舉。
不少網友看完影片紛紛表示「是南部特有」、「如入無人之境」，對宮廟遶境違反道路交通規定感到不意外。
湖內分局表示，審核路權時已事先告誡主辦單位務必遵守交通規則，但現場執行交通疏導時過程仍發現多項違規，目前蒐證內容包含未戴安全帽、逆向行駛、未依規定變換車道等，累計超過70餘件，總罰鍰金額已達3萬7000元，會陸續製單舉發。
分局說尊重廟會文化，但仍需依法保障遶境隊伍與其他用路人的安全，提醒民眾行駛道路遵守法規，才能保障自己與他人的生命財產安全。
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