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與國光客運相撞…貨車駕駛無呼吸心跳 國1回堵7公里

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與國光客運相撞…貨車駕駛無呼吸心跳 國1回堵7公里

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

國道一號五楊高架北向51.2公里處今傍晚4時46分許發生車禍，一輛小貨車疑煞車後失控撞上一輛國光客運大客車，2名駕駛均受傷送醫，其中小貨車駕駛被救出時無呼吸、心跳，仍未脫險，客運上7名乘客則安然無恙，目前現場已排除並恢復通車，但車流仍回堵7公里。

桃園市消防局指出，小貨車駕駛陳姓男子（68歲）在救護人員到場時已無呼吸心跳，由青埔分隊救護車送往林口長庚醫院，雖已恢復生命跡象，但目前仍在急救中，客運司機賴姓男子（43歲）意識清楚、無明顯外傷，由大竹分隊救護車送林口長庚醫院。

國道警方初步調查，陳姓男子案發時駕駛小貨車行經國道1號五楊高架北向51公里處，行駛在外側車道時遇前方塞車走走停停，疑似踩煞車後車輛失控，往左與高乘載車道43歲賴姓男子駕駛的國道客運發生碰撞，陳男因而受困駕駛座，經警消救出後送醫急救；國道客運賴姓駕駛輕傷，車上7名乘客則由客運公司接駁離開，詳細肇事原因有待進一步釐清。

國道1號五楊高架北向51.2k稍早發生車禍，目前現場已排除，但車流仍回堵7公里，事故原因調查中。記者楊湛華／翻攝
國道1號五楊高架北向51.2k稍早發生車禍，目前現場已排除，但車流仍回堵7公里，事故原因調查中。記者楊湛華／翻攝
國道1號五楊高架北向51.2k稍早發生車禍，一輛大客車與一輛小貨車相撞，2駕駛均送醫，乘客安然無恙，事故原因調查中。記者楊湛華／翻攝
國道1號五楊高架北向51.2k稍早發生車禍，一輛大客車與一輛小貨車相撞，2駕駛均送醫，乘客安然無恙，事故原因調查中。記者楊湛華／翻攝
國道1號五楊高架北向51.2k稍早發生車禍，一輛大客車與一輛小貨車相撞，其中小貨車頭嚴重變形，駕駛送醫前沒呼吸心跳，事故原因調查中。記者楊湛華／翻攝
國道1號五楊高架北向51.2k稍早發生車禍，一輛大客車與一輛小貨車相撞，其中小貨車頭嚴重變形，駕駛送醫前沒呼吸心跳，事故原因調查中。記者楊湛華／翻攝
國道1號五楊高架北向51.2k稍早發生車禍，一輛大客車與一輛小貨車相撞，大客車頭玻璃碎裂、保險桿破損，事故原因調查中。記者楊湛華／翻攝
國道1號五楊高架北向51.2k稍早發生車禍，一輛大客車與一輛小貨車相撞，大客車頭玻璃碎裂、保險桿破損，事故原因調查中。記者楊湛華／翻攝

國道 車禍 國光客運

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