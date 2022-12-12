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稱前女友欠他30萬討債不成傳槍響 樹林警方拘提2人到案

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區今天凌晨疑似發生槍擊，32歲謝姓男子深夜前往柑園地區，自稱向前女友催討30萬元債務未果，雙方不歡而散。稍後屋外傳出槍響，女子查看發現彈殼隨後報案，警方拘提謝男到案但他否認開槍。全案朝槍砲、恐嚇罪嫌偵辦。

據了解，29歲女子的父親在柑園地區經營園藝，謝男曾是員工、曾與老闆的女兒交往，但已分手。謝男今年5月離職之後，常傳訊息向前女友索討30萬元欠款，但女方否認有這筆債務。

昨天深夜11時許，謝男由33歲王姓友人陪同，2人一起到樹林找前女友討債，協商不成即離去。隔沒多久屋外卻傳出疑似槍響，女子因為害怕，等到今天凌晨0時許弟弟返家，才一起外出查看，在住家旁邊空地找到1個手槍彈殼，隨後報案。

警方將彈殼帶回採證，接著把謝男、王男帶回釐清案情，2名男子均否認開槍，現場位置偏僻也沒有監視器，全案已報請檢察官指揮，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪嫌偵辦。

警方獲報疑似槍響，在房屋旁邊空地找到1個手槍彈殼。記者林昭彰／翻攝
警方獲報疑似槍響，在房屋旁邊空地找到1個手槍彈殼。記者林昭彰／翻攝
警方將謝男、王男帶回調查，但２人均否認開槍。記者林昭彰／翻攝
警方將謝男、王男帶回調查，但２人均否認開槍。記者林昭彰／翻攝

恐嚇

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