騎士酒駕撞特斯拉 拋飛8米落地…疑腦震盪頻問「我在哪」

姚姓男子昨天晚上開特斯拉，要上國道3號安坑交流道，孰料左轉穿越路口時，跟對向直行機車相撞，機車攔腰撞上特斯拉右車身，慘的是，撞擊力道太大，機車車頭全毀、騎士更拋飛了近8公尺，十分驚悚。消防員趕抵，騎士癱倒在地、有酒味，不斷重複說「我在哪裡」，疑似腦震盪，目前在加護病房救治。

警、消昨天晚上10點43分獲報，新店區安康路一段、安一路口有車禍趕抵，發現特斯拉駕駛姚男（34歲）疑因未依規定等左轉燈亮，逕自左轉，而對向直行機車騎士余男（45歲）沒注意路況，迎頭撞上特斯拉車身。

撞擊力道大，機車車頭全毀，車廂更是「爆裂」，車廂內雜物噴飛一地，而騎士余男則是拋飛了近8公尺，重摔落地不起。救護員趕抵搶救，發現他有酒味，意識混亂不斷重複著問「我在哪裡？發生什麼事？現在要幹嘛？」，疑似有腦震盪現象。

除了意識混亂，余男大腿更嚴重變形骨折、身體多處撕裂傷，雖然沒有生命危險，但仍在台大醫院加護病房救治。警方對他酒測，發現余男酒測值每公升0.23毫克，已觸犯公共危險罪嫌，後續將依法偵辦；詳細車禍肇事責任，待警方進一步釐清。