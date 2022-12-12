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桌遊店掛羊頭賣狗肉 新北警逮25人破獲麻將職業賭場

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市中和警方日前獲報，中山路二段一間地下桌遊店掛羊頭賣狗肉，經營麻將職業賭場，數日蒐證，昨天晚上11點多，持搜索票入屋，果然查獲24名賭客聚賭，查扣賭資4萬多元、籌碼34萬多元、抽頭金3萬多元，以及監視器鏡頭、麻將桌、麻將、兌幣機等，由於是公開場所，警詢後將賭客以及工作人員等25人，依賭博罪嫌送辦。

警方事後通知賭場負責人到案說明，而現場工作人員郭男（21歲）警詢時稱，他們對外用打麻將贏取點數，再換取商品的名義來規避警方查緝，實際營運模式，則提供賭客以點數換取金錢，並由會館收取抽頭金方式來經營賭場；據了解，該桌遊店今年6月底甫新開幕。

中和警方表示，職業賭場易成為不法份子經營、依附、圍事的行業處所，民眾沉迷於非法賭博可能失去了金錢更影響了家庭，所衍生之債務問題亦極易衍生治安事件，警方將持續掃蕩轄內職業賭場，共同打造中和安居樂業好生活。

中和警方持票入屋搜索，查獲24名賭客以及賭資4萬多元、籌碼34萬多元等。記者翁至成／翻攝
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中和警方持票入屋搜索，查獲24名賭客以及賭資4萬多元、籌碼34萬多元等。記者翁至成／翻攝

賭場 麻將

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