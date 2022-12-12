「清源專案2.0」竹警威力掃蕩酒店、KTV、大樓、旅宿業

為維護轄區治安，展現執法的決心，新竹市警局12月5日起連續一週針對轄區內酒店、夜店、電子遊藝場、汽車旅館等場所實施「威力掃蕩專案」勤務，據統計，偵破各類重大刑案，查獲詐欺案件60件77人、竊盜案29件29人、酒駕公危14件14人、毒品案9件10人、槍砲案3件3人、人口販運1件2人。

警方指出，以往「清源專案」是針對藏匿大樓內的詐欺、博弈機房或毒品人口為重點項目，「清源專案2.0」則是針對社區大樓、旅宿業、酒店、KTV等娛樂場，可能衍生的各類刑案與犯罪類型，加以查緝。

警方表示，其中，難能可貴的是刑警大隊與第三分局共同查獲蔡姓、詹姓男子人口販運案，詐騙集團以網路刊登招募境外工作為幌子，詐騙國人出境後以沒收護照及暴力脅迫方式，逼迫被害人從事詐騙工作，經警方連繫駐外代表處救回遭詐騙去寮國金山角特區的徐姓被害人，而蔡、詹則經拘捕後經檢方聲請羈押獲准，有效打擊詐欺集團氣焰維護社會治安。