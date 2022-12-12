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貨輪彰化外海舵機故障緊急下錨求救 10陸籍船員待救
蓋亞那籍大順發雜貨輪昨晚航經彰化外海約二浬處海域時，舵機故障下錨維修，東北季風強勁，海象惡劣，船上10名大陸籍船員待救，今天外海風浪仍高達4公尺，救援困難，拖船預計明天清晨風浪減弱至浪高3公尺時，將出港拖帶貨輪進台中港。
總噸位2185噸級的大順發雜貨輪滿載冷凍櫃前往韓國釜山港，昨晚經彰化離岸風場北警戒區外海約二浬處海域時，因舵機故障緊急下錨維修，東北季風強勁，海浪大，發生流錨漂動，情況危急，船上人員焦急，以無線電向鄰近船舶廣播示警，並緊急向彰化離岸風場航道ＶＴＳ中心求援。
航港局中部航務中心指出，彰化離岸風場航道ＶＴＳ中心接獲船東代表通報大順發輪舵機異常故障，剩一部主機運作，需拖船拖帶協助。
今天清晨又以衛星電話與大順發輪船長聯繫狀況，已成功下錨完成，舵機仍無法自行修復，將待拖船拖進台中港搶修，目前船上10名船員平安。
今天沒有流錨，但外海風浪仍高達4公尺，救援困難，大漢海事工程公司所屬拖船評估，預計明天清晨風浪減弱至浪高3公尺時出港拖帶進台中港。
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