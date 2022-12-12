謊稱催繳電費要行騙 安警及時識破詐騙老梗
台南市64歲林姓男子接獲自稱「台電公司」人員來電，表示林在台北市士林區有房屋電費未繳，請配合程序匯款。林半信半疑，擔心證件遭人冒用，急忙到派出所請員警協助。警員說明此為典型「台電催繳費用」詐騙手法，警察及時勸阻，成功守住林辛苦錢。
台南市警三分局海南派出所，11日10點多接獲林男報案，稱接到自稱「台電公司」來電，對方男子自稱是「台電公司台北市區營業處」行政人員，表示林在臺北市士林區有1間房屋，長期未繳電費，已累計3萬元。通知林立即配合後續程序匯款至指定帳號，否則將循法律途徑追繳。
林越聽越奇怪，他已數十年未到台北市，更何況買房屋呢，但擔心證件遭人冒用，急忙請海南派出所尋求協助，在巡佐陳振桔、警員陳建廷分析下，直言這是詐騙集團慣用之手法「台電催繳費用」，千萬不要配合詐騙集團匯款，所幸林男即時發覺並到派出所求證，進而確定為詐騙手法，才安心返家。
台南市警三分局呼籲，現今詐騙集團犯罪手法雖多樣化，但「假冒公家單位催繳費用」、「假交友」等老套手法不曾消失，民眾切勿輕易聽信來電內容，養成查證習慣並提高警覺。小心求證為防詐不二法門，如有任何疑問請撥打反詐騙諮詢專線165查詢，或至當地派出所請警察協助查證。
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