白牌車載客賞落羽松 違規營業收200元被重罰10萬

苗栗縣三灣鄉落羽松莊園吸引人潮，在台3線入口處有白牌車違規攬客情事，稽查人員10日下午在台3線101K附近發現可疑車輛，經警方攔檢1輛深灰色自小客車，載客4人準備下車，分別訪談乘客及駕駛，確認雙方議價車資1人收費50元，該輛「白牌車」共載客4人，稽查人員依法舉發重罰10萬元。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，可處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。她強調，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。