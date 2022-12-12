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白牌車載客賞落羽松 違規營業收200元被重罰10萬
苗栗縣三灣鄉落羽松莊園吸引人潮，在台3線入口處有白牌車違規攬客情事，稽查人員10日下午在台3線101K附近發現可疑車輛，經警方攔檢1輛深灰色自小客車，載客4人準備下車，分別訪談乘客及駕駛，確認雙方議價車資1人收費50元，該輛「白牌車」共載客4人，稽查人員依法舉發重罰10萬元。
苗栗監理站站長蘇淑賢表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，可處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。她強調，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。
蘇淑賢表示，「白牌車」其實是自用車，不得載客營運，不屬於公路監理機關列管之營業車輛，白牌車駕駛資格未經相關單位把關，所使用車輛無投保乘客險及相關保險，千萬不要為了一時方便，而搭乘白牌車輛，若事故發生將求償無門，呼籲民眾到景點遊玩如有乘車需求仍應選擇合法汽車運輸業之車輛，安全才有保障。
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