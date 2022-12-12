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「最兇太子爺」起乩降駕！突然狠甩女巴掌 遭洗版撻伐

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

網路近日流傳一段廟會活動影片，一名女工作人員協助乩童著裝時，不知何故，乩童突然狠甩她一巴掌，巴掌聲響亮清脆，影片在網路引發熱議，網友紛紛撻伐「不管是誰乎人巴掌就是不對！」，還質疑為何無人制止乩童施暴。

據了解，影片內容來自苗栗縣頭份市太玄宮日前所舉辦的廟會活動，其宮內主祀九天玄母，也供奉了被稱為最兇太子爺之稱的墨龍中壇元帥，來自新營太子宮進香團，乩童在宮外著裝，卻意外發生甩巴掌插曲，該段影片昨被上傳YouTube，吸引6萬多人點閱觀看。

今晨有網友在爆料公社轉PO影片，只見一名扮作墨龍中壇元帥的乩童在接受工作人員著裝的過程，無故竟突然暴起，狠搧一名女工作人員巴掌。前一秒還在幫忙乩童上護腕的女工作人員被打後，痛得在一旁用手撫住臉頰，其他工作人員也似乎看傻眼，隨後又趕緊繼續幫乩童著裝，只有一名工作人員有拍背安撫被打女子。

這段影片在網路曝光後引發外界撻伐，網友紛紛痛批，質疑神明本是慈悲，乩童僅是神明替身，怎能對信眾施暴，在宮廟粉專底下網友洗版砲轟「以為臉畫呼黑黑，就是黑社會哦，那麼兇」、「誇張的一巴掌，神明嚴格、嚴謹，沒有需要一巴掌去提醒信徒，哪裡做錯，誇張了。」、「這一巴掌響徹雲霄呀～」、「神明有教你動作慢就可以打人嗎？」

今天該宮廟大門深鎖，無法得知回應，不知是否因網路引發負面觀感有關。有附近民眾說，之前的乩童脾氣確實起伏較大，不過隨著時間也有改變，但不知道是否為同一人。

廟會活動的乩童，突然以右手狠甩女工作人員一巴掌，巴掌聲響亮清脆，影片也在網路引發熱議。圖／翻攝YouTube
廟會活動的乩童，突然以右手狠甩女工作人員一巴掌，巴掌聲響亮清脆，影片也在網路引發熱議。圖／翻攝YouTube

爆料公社 苗栗縣

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