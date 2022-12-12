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寧夏夜市東山鴨頭插隊糾紛 顧客攤商吵架吸引圍觀

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北知名寧夏夜市昨晚發生插隊糾紛，靠近平陽街的東山鴨頭攤商李姓負責人兒子，發現顧客疑似因插隊起口角，出面處理卻越演越烈，和顧客爆發口角，李姓父親認為做生意要和氣生財，命兒子閉嘴不要再講話。警方獲報到場已無吵架，呼籲民眾遇糾紛切勿意氣用事。

寧夏夜市特色美食眾多，吸引顧客上門排隊。東山鴨頭攤商昨周末晚上6時許，陸續有顧客排隊，疑有客人插隊起口角，攤商兒子出面處理插隊糾紛，卻和戴安全帽的顧客吵架。

李姓攤商見狀，認為做生意要和氣生財，立即叫兒子閉嘴，生氣的兒子情緒高漲持續回嘴，大聲指父親倚老賣老。李姓攤商一邊安撫顧客，一邊對兒子說「拜託你閉嘴拉」，最後眾人平息怒火，繼續做生意。

建成派出所指出，昨晚6時許，優勢警方獲報到場，現場已無吵架情勢，無人受傷，攤商表示稍早顧客排隊購買東山鴨頭，因排隊爆發口角，攤商與顧客溝通後，顧客買到食物離開。

大同分局呼籲，民眾遇有糾紛，切勿意氣用事，失去理智往往會造成不可收拾的後果，任何情事均應冷靜處理，如遇衝突先行離開現場再行報警處理，切勿使用私刑。

台北知名寧夏夜市東山鴨頭攤昨晚發生插隊糾紛。記者蕭雅娟／翻攝
台北知名寧夏夜市東山鴨頭攤昨晚發生插隊糾紛。記者蕭雅娟／翻攝
台北知名寧夏夜市東山鴨頭攤昨晚發生插隊糾紛。記者蕭雅娟／翻攝
台北知名寧夏夜市東山鴨頭攤昨晚發生插隊糾紛。記者蕭雅娟／翻攝

兒子 夜市

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