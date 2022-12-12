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八德消防演練工廠大火搶救出奇招 鐵捲門現場切

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市多倉儲工廠，為了強化業者應變能力，消防局大湳分隊今在轄內科技公司舉辦火警搶救演練，首次出動自製的鐵捲門模擬器，讓消防員現場試切，豐富救災經驗；另也出動40米雲梯車救出擬受困者，陸空聯合作業讓員工大開眼界。

大湳分隊今上午9時在凌巨科技舉辦搶救演練，模擬工廠發生火災；消防隊到達現場後，立即指派人員部署水線搶救，得知一名員工受困廠區內，另一名員工受困於三樓戶外。

火警時斷電常導致鐵捲門深鎖，消防隊本次手度使用義消打造的模擬用鐵捲門，現場以切割器垂直切出兩道150公分縫隙，再從縫隙抽出鐵片，讓眾消防員得以順利入內，由於平時在分隊就有訓練，全程僅費30秒。

隨後消防員們背著空氣呼吸器入室搜救，運用紅外線熱顯像儀、搜索照明繩、多功能緊急供氣包等科技救援器材，快速發現受困民眾並供新鮮空氣呼吸救出，交由救護人員急救送醫；終於受困天台員工，則是利用40米雲梯車快速升梯救他快速脫困，陸空聯合演練及員工自衛消防編組十分逼真，讓工廠員工大開眼界。

大湳分隊分隊長李家旻表示，實兵演練可提升廠區員工緊急應變能力，也讓消防人員熟悉場所內部環境及相關應變作為，加強區域聯防作戰能力。

第一救災救護大隊長賴志忠也提醒，112年度起防火管理「申辦作業」全面E化，內容包含防火管理人遴用或變更、消防防護計畫書（含共同、施工中）、自衛消防編組訓練成果、保安監督相關文件，請民眾多加利用。

大湳分隊今在科技工廠辦搶救演練。圖／消防提供
大湳分隊今在科技工廠辦搶救演練。圖／消防提供
大湳分隊今在科技工廠辦搶救演練，讓廠區員工練習射水。圖／消防提供
大湳分隊今在科技工廠辦搶救演練，讓廠區員工練習射水。圖／消防提供
大湳分隊今在科技工廠辦搶救演練，首次出動義消自製的鐵捲門，模擬破門。圖／消防提供
大湳分隊今在科技工廠辦搶救演練，首次出動義消自製的鐵捲門，模擬破門。圖／消防提供

消防員 桃園

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