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志願役軍人走路回營 遭社區巴士輾車底...骨盆斷
林姓志願役軍人昨晚要返回營區，走在新北巿新店區一處斑馬線上，卻遭到右轉小巴士直接撞上、捲入車底動彈不得，消防隊動員氣壓頂舉器救援，花了近10分鐘將人救出，緊急送醫。稍早監視器畫面曝光，只見小巴士沒減速，毫不猶豫的衝撞行人，場面駭人。
新北巿警、消昨天晚上9點多獲報，新店區華城路、安康路一段路口有車禍，趕抵現場，發現是20人座的社區小巴士撞到行人，林男（25歲）卡在小巴士車底動彈不得。
消防隊難救援，動用氣壓頂舉器，耗費約10分鐘，才順利救出。林男意識清醒，沒有生命危險，但四肢多處擦挫傷，臉、胸、腹部有大面積壓傷，送醫診斷骨盆骨折。
小巴士司機陳姓男子（51歲）沒有酒駕，警詢時稱「我根本沒看到有人」，警方事後將調閱監視器畫面了解事發原因，詳細肇責待後續進一步釐清。
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