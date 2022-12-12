志願役軍人走路回營 遭社區巴士輾車底...骨盆斷

林姓志願役軍人昨晚要返回營區，走在新北巿新店區一處斑馬線上，卻遭到右轉小巴士直接撞上、捲入車底動彈不得，消防隊動員氣壓頂舉器救援，花了近10分鐘將人救出，緊急送醫。稍早監視器畫面曝光，只見小巴士沒減速，毫不猶豫的衝撞行人，場面駭人。

新北巿警、消昨天晚上9點多獲報，新店區華城路、安康路一段路口有車禍，趕抵現場，發現是20人座的社區小巴士撞到行人，林男（25歲）卡在小巴士車底動彈不得。

消防隊難救援，動用氣壓頂舉器，耗費約10分鐘，才順利救出。林男意識清醒，沒有生命危險，但四肢多處擦挫傷，臉、胸、腹部有大面積壓傷，送醫診斷骨盆骨折。