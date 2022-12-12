影／爭停車位遭小黃運將狠嗆「小心一點」 男提告恐嚇

新北市昨晚有1輛轎車在三重區，疑因與另1輛計程車爭搶路旁停車格，鬧得不愉快。小黃司機暴怒飆罵，臨去前狠瞪撂下一句「你小心一點啦！」令轎車駕駛覺得心生畏懼，隨後報案提告恐嚇，警方依法受理將通知對方司機到案說明。

據了解，34歲鄭姓男子昨晚8時許，開車載妻子在三重區三和路二段，剛停進路旁停車格不久，1輛計程車隨即靠到旁邊，司機放下車窗暴怒不斷飆罵，大意指稱這個車位是他先看到，但被鄭男搶先一步停進去。

鄭妻見小黃司機情緒激動，拿出手機錄影蒐證，司機最後怒目狠瞪撂下一句「你小心一點啦！」憤而駕車離去。事後鄭男覺得心生畏懼，晚上11時許偕同妻子到派出所報案提告，同時也把自行蒐證的影片貼到網路平台。