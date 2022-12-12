通緝犯屋外裝監視器防警察 逃跑方向全都錄反遭逮

陳姓槍砲通緝犯攜槍逃亡近2年，近期藏匿在新北五股山區，還在周遭裝監視器掌握警方行動，並早一步逃跑，不過警方靠事先勘查地形及陳嫌裝設監視器掌握他逃跑方向，1小時內逮人。

新北市政府警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，陳姓槍砲通緝犯攜槍逃亡近2年，經警方半個月蒐證，掌握陳嫌藏匿在新北五股山區的住宅後，11月底持搜索票前往執行搜索，當場查扣改造手槍1支、改造子彈8發、安非他命、賭博帳冊、賭資新台幣8萬元等證物。

警方調查，44歲陳嫌數年前因槍砲案件遭判刑4年，因未入監執行遭通緝，開始展開近2年的逃亡生涯，陳嫌逃亡期間染有毒癮，為了謀生竟經營賭博從事地下六合彩。

警方調查，陳嫌為躲避刑期及警方查緝，藏身在五股半山腰屋內，還在周遭設監視器，以備隨時逃跑，不過雖然他早一步掌握警方攻堅行動，並徒步逃到後山藏匿，不過由於警方事先勘查周遭地形，熟悉後山路線，且透過陳嫌裝設的監視器掌握他逃跑方向，不到1小時就逮捕陳嫌到案。全案依槍砲案通緝、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品與賭博罪偵辦。

新北刑大表示，新北警方持續強化查緝持槍在逃要犯，並遏止幫派分子擁槍自重，及掃蕩槍械製造場所，全力檢肅非法槍械，給民眾一個安居樂業環境。