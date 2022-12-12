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苗警今試辦大小所聯合執勤 里長擔心小所裁併陳情
配合「公務員服務法」修正案，以及內政部警政署「警察機關輪班制服勤人員勤休實施要點草案」內容，苗栗縣警局規劃各分駐(派出)所聯合執勤方案，今天起第一階段原值宿所一半所數推行聯合執勤；不過通霄分局中和所轄區居民仍有疑慮，警方上午辦說明會持續溝通，也吸引大批鄉親與會。
因反對小派出所面臨裁撤，中和所轄區的南和里長羅國正等人，上月22日帶人前往通霄分局遞交陳情書，希望政策能轉彎，維持原樣。
上午10點左右，通霄分局在藍鵲休閒渡假莊園舉行的說明會，警方仍強調兩派出所聯合服勤並非是合併，原先兩所的人員及轄區編制仍保留，沒有消失，值勤警力與服務不會縮水。現場民眾也認為警政署政策已勢在必行，也再無意見與過激言論，平和收場。
縣警局表示，初步規劃第一階段從今年12月12日至26日開始試辦聯合執勤，26日辦理檢討執行情形及精進作為會議；第二階段從明年年1月1日起，全面實施聯合執勤。
通霄分局也表示，以後通霄派出所(19人)+中和派出所(5人)，主力所為通霄派出所，聯合執勤後，為警力數23人的值班所(警勤區合計21個)，中和所每天仍有1人在所內備勤，值宿房舍也依舊提供給同仁值宿。
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