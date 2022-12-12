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影／枋寮開車疑為閃貓 衝進路旁蓮霧園 乘客送醫不治
屏東縣枋寮警分局昨上午8點5接獲119轉報，枋寮鄉台1線437.5公里發生交通事故，現場發現是駕駛李姓男子開車，行經該路段時，疑似為了閃貓，衝進路旁蓮霧園，駕駛李男擦挫傷無生命危險，酒測值為零，副駕駛陳男則送醫不治，詳細肇事原因待釐清。
駕駛35歲李男與坐在副駕駛的36歲陳男是朋友，兩人是高雄人，昨天清晨南下屏東時，行經枋寮鄉台1線437.5公里處，疑似為了閃貓，車輛失控翻覆撞進路旁蓮霧園，駕駛及副駕駛座陳姓男子均由119救護車送往醫院救治，駕駛李男輕微擦挫傷無生命危險，副駕駛座陳姓男子搶救後宣告不治，相關肇事原因警方進一步調查釐清中。
警方提醒，駕駛人行車時務必注意前方路況，減速慢行，以免造成事故發生。
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