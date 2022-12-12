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影／永靖資源回收場大火 三人逃出 打火兄弟忙整晚
彰化縣永靖鄉永社路一處資源回收場今天凌晨發生大火，彰化縣消防局第二大隊出動搶救，住在資源回收場的一家三口也緊急逃出，由於一旁緊臨其他住戶，居民相當緊張，幸好火勢在半小時後控制，但因回收場悶燒，殘火處理到上午8點多才完全撲滅。
永靖永社路資源回收場今天凌晨2點50分通報火災，消防局出動永靖、社頭、田中、員林、員西、北斗及田尾分隊等7個消防分隊搶救，共出動15輛消防及救護車，消防人員30人搶救，現場火勢猛烈、濃煙竄升。
第二大隊大隊長葉明波表示，由於資源回收場旁即有其他透天厝住戶，消防人員緊急布水線搶救，避免火勢延燒，火勢約在3點半撲滅控制火勢，幸無人員傷亡，不過因資源場堆置太多物品，消防隊調來怪手挖開悶燒區域，到上午8點多完全撲滅殘火。
火災發生時資源回收場承租戶一家三口緊急逃出，但家當都被燒光，消防局也通報社會處後續安置，起火原因調查中。
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