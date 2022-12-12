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影／桃園失聯移工酒醉大喊「我沒跑」 秀出證件悲劇了

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園警分局昨晚針對轄內舞廳、KTV臨檢盤查，其中武陵派出所在桃園區中山東路舞廳施檢時，一名酒醉越籍移工聽到員工稱他是「逃跑移工」，怕警方誤以為自己不配合，立刻亮出證件，結果被查出失聯，他被帶上警車前才恍然大悟喊「我知道了！」可惜為時已晚。

桃園警分局執行警政署威力掃蕩工作，針對外籍移工舞廳、KTV等易滋事場所臨檢盤查，武陵派出所副所長吳宗穎昨晚9時許率隊至中山東路某地下室舞廳臨檢，員警請店家配合施檢，並逐一核對在場人身分。

臨檢期間一名越南籍武姓男子（31歲，今年6月通報失聯）搖搖晃晃的要去上廁所，聽到店內員工說他是「逃跑移工」，擔心警察誤以為自己不配合受檢，害自己被抓，連忙向員警澄清，並主動出示證件說「我沒有跑啊！」

員警查出武男失聯身分，將他帶向巡邏車，途中向他說明原委，他才恍然大悟喊「我知道了！我知道了！」隨後被帶返派出所製作筆錄，全案依規定移送移民署桃園專勤隊收容。

警方表示，將持續執行威力掃蕩勤務，強力清查轄內酒店、KTV、舞廳、旅賓館等場所，以收嚇阻之效，消弭犯罪於發生前，籲請相關業者配合，發現事端應立即通報警方，警網將第一時間前往處理，共同維護社會秩序，保障民眾安全。

桃園分局武陵所昨晚臨檢桃園區中山東路一家移工舞廳。記者楊湛華／翻攝
桃園分局武陵所昨晚臨檢桃園區中山東路一家移工舞廳。記者楊湛華／翻攝
越南籍武姓男子昨在舞廳喝酒醉，明明是失聯身分，卻因故主動出示身分證件，正要被帶上巡邏車時才恍然大悟。記者楊湛華／翻攝
越南籍武姓男子昨在舞廳喝酒醉，明明是失聯身分，卻因故主動出示身分證件，正要被帶上巡邏車時才恍然大悟。記者楊湛華／翻攝
桃園分局武陵所昨晚臨檢桃園區中山東路一家移工舞廳。記者楊湛華／翻攝
桃園分局武陵所昨晚臨檢桃園區中山東路一家移工舞廳。記者楊湛華／翻攝

桃園 臨檢 移工

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