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影／「不乖就下車」男童負氣下車母急尋 台中警在稻田找到他
一名9歲男童在車上調皮，被母親責罵「不乖就自己下車」，男童竟負氣下車，母親需看顧車上未滿1歲幼童，無法下車尋子，報警求助，台中市大雅警分局員警協助尋找，最後在稻田尋獲男童，他全身沾滿黃色小花的「鬼針草」。
大雅警分局潭子分駐所12月10日中午接獲民眾報案到場，35歲沈姓女子開車載未滿1歲幼童及9歲男童行經東寶國小前，男童頑皮遭母親責罵，母親脫口說出「不乖就自己下車」，9歲男童竟負氣下車離開，母親需看顧車上未滿1歲幼童，無法自行尋找兒子，只好報警請警方協助。
巡邏警員蔡易霖、蔡婉儀接獲報案到達現場後，二警四處搜尋也尋訪路人，終於在附近稻田尋獲一名身上沾滿俗稱「鬼針草」的男童；男童表示因為被母親責罵才會負氣離開，新手警爸蔡易霖耐心傾聽，也開導男童，父母親的用心良苦，將男童帶回母親身邊。
潭子分駐所所長張崑泰表示，天下父母對兒女的愛毋庸質疑，但教育孩子時，建議理性溝通、愛的教育，切勿衝動行事、意氣用事，避免憾事發生。
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