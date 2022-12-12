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影／桃園賭客外出被逮高喊「警察」 負責人探頭遭殃了
桃園警分局武陵派出所員警得知桃園區三民路一帶疑有麻將賭場，昨上門查緝，其中一名賭客外出被逮，得知是警察後高喊示警，但賭場負責人不明所以，聞聲開門；專案小組趁機魚貫而入，共逮8名賭客，查扣賭資及抽頭金共5萬餘元，全案依賭博罪嫌送辦。
桃園警分局武陵派出所員警執行「清樓專案」時接獲情資，李姓男子（50歲）在三民路某大樓7樓承租套房，平日出入人士複雜，疑似經營麻將賭場，招引熟客上門聚賭，並從中收取抽頭金牟利。
專案人員監控蒐證，掌握賭場運作時間，昨晚6時許持法院核發的搜索票上門查緝，為避免賭客奔逃，員警埋伏在逃生梯間。
不久後一名馮姓賭客外出，並回身機警鎖門，警方等他走近梯間後現身盤查，問他「有幾桌」，馮男沒認出警方身分，還客氣的說「不知道」，但後來得知是持搜索票的員警，態度一改大喊「警察！警察！」試圖示警。
賭場負責人李男聽到喊聲開門查看，反而給專案人員可乘之機，趁機衝門將他控制，隨即在現場查獲其餘7名賭客（共8名），查扣賭資及抽頭金5萬餘元、賭具一批，詢後李男被依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，眾賭客依社會秩序維護法開罰。
桃園分局表示年關將近，賭場蠢蠢欲動，賭場容易衍生其他治安問題，警方將會持續加強查緝，以淨化轄區治安。
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