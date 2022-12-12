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屋主在國營事業服務！ 高雄住宅被開6槍疑前晚「酒攤糾紛」
高雄市林園區信義路某民宅半夜出現槍響，電捲門上留有4個彈孔，2樓窗戶玻璃也有2枚彈孔，屋主當時不在家，鄰居發現報案。警方初步掌握與前一晚酒攤上糾紛有關，已掌握對象追緝中。
屋主在某國營事業服務，生活相對單純，初步了解此案與職場無關，可能是被害人前一晚在酒桌上有與人發生糾紛，確切原因將在犯嫌到案後釐清。作案槍枝初步釐清是改造手槍。
林園分局長張泰賓表示，事情發生在今天凌晨3時41分，鄰居聽到槍響報案，屋主當時沒在屋內。轄區員警火速趕往現場，警察到場時，開槍犯嫌已離去，現場發現有6個彈孔，地上6個彈殼，幸無人傷亡。
高雄市警察局長林炎田相當重視槍擊案，案發後，林園分局立即與刑警大隊共組專案小組，報請檢察官指揮偵辦，涉案車輛目前已查獲，並鎖定涉案人，警方強調「很快就能偵破」。
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