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屋主在國營事業服務！ 高雄住宅被開6槍疑前晚「酒攤糾紛」

聯合報／ 記者林品君石秀華王慧瑛／高雄即時報導

高雄市林園區信義路某民宅半夜出現槍響，電捲門上留有4個彈孔，2樓窗戶玻璃也有2枚彈孔，屋主當時不在家，鄰居發現報案。警方初步掌握與前一晚酒攤上糾紛有關，已掌握對象追緝中。

屋主在某國營事業服務，生活相對單純，初步了解此案與職場無關，可能是被害人前一晚在酒桌上有與人發生糾紛，確切原因將在犯嫌到案後釐清。作案槍枝初步釐清是改造手槍。

林園分局長張泰賓表示，事情發生在今天凌晨3時41分，鄰居聽到槍響報案，屋主當時沒在屋內。轄區員警火速趕往現場，警察到場時，開槍犯嫌已離去，現場發現有6個彈孔，地上6個彈殼，幸無人傷亡。

高雄市警察局長林炎田相當重視槍擊案，案發後，林園分局立即與刑警大隊共組專案小組，報請檢察官指揮偵辦，涉案車輛目前已查獲，並鎖定涉案人，警方強調「很快就能偵破」。

高雄又傳槍響！林園民宅大門今天清晨人遭開6槍，槍手棄車逃逸，林園警追緝中。本報資料照
高雄又傳槍響！林園民宅大門今天清晨人遭開6槍，槍手棄車逃逸，林園警追緝中。本報資料照
高雄市林園區信義路一處民宅遭人開槍，電捲門、窗戶玻璃有彈孔。記者石秀華／攝影
高雄市林園區信義路一處民宅遭人開槍，電捲門、窗戶玻璃有彈孔。記者石秀華／攝影

高雄市林園區信義路一處民宅遭人開槍，電捲門、窗戶玻璃有彈孔。記者石秀華／攝影
高雄市林園區信義路一處民宅遭人開槍，電捲門、窗戶玻璃有彈孔。記者石秀華／攝影

高雄市林園區信義路一處民宅遭人開槍，電捲門、窗戶玻璃有彈孔。記者石秀華／攝影
高雄市林園區信義路一處民宅遭人開槍，電捲門、窗戶玻璃有彈孔。記者石秀華／攝影

警察 高雄市 槍擊

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