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煞不住！彰化婦人載女兒疑因煞車失靈 撞進民宅
薛姓婦人昨天傍晚駕車載著女兒，從巷子下坡，要轉彎進彰化市公園路時，疑因煞車失靈，疑闖紅綠燈，差點撞上一輛轎車，再撞進一間未再使用的預售屋，幸好屋內沒人，但她胸口拉傷送醫，女兒則沒有受傷，肇事原因由警方調查中。
警方調查，薛姓婦人昨天傍晚5時50分許，駕駛馬自達轎車，沿彰化市公園路1段237巷，欲轉彎進入公園路口時，卻煞不住，疑闖紅燈衝向公園路，當時一輛轎車正通過此一丁字路口，兩車幾乎撞上，薛姓婦人的馬自達轎車，就直接衝進對向的預售屋。
薛姓婦人的轎車撞進預售屋，磚造牆壁因撞擊力過大，磚頭掉滿地，屋內裝潢受損，轎車車頭及引擎也損壞嚴重。薛女因撞擊造成胸口拉傷送醫，女兒無恙，她更飽受驚嚇。
彰化警分局交通分隊長許威呼籲駕駛人，平時即應定時檢修車輛並做好保養，在開車前，也再應檢查車輛狀況再上路，並小心路況，通過路口應小心慢行。
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