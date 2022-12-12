快訊

張蘭勸世能剖腹產「要惜福」 網酸：難怪生出媽寶兒

雪山下初雪了！積雪4、5cm畫面曝光 山友驚喜忙用手機記錄　

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

76歲送報翁忘記送報路線迷失街頭 神岡警調監視器找到他

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中神岡一名送報老翁常忘記送報路線，日前晚上10點說要外出送報，深夜迷失街頭，家人急報案，員警調沿線路口監視器畫面，在一處街口找到他，帶他回家，家人才鬆了一口氣。

中市警局豐原分局社口派出所警員韋衣豪12月9日晚上10點在所服勤時，吳姓女子焦急衝進所內說，她76歲父親突然說要出門送報紙，自行騎機車出門，出門2個多小時仍未返家，擔心安危，希望警方幫忙協尋。

員警先安撫報案人情緒，訪查得知，老翁是送報生，年紀大常忘記送報路線，致訂報民眾常向報社反應收不到報紙，當晚老翁突然想起幾天前有報紙尚未送達，告知家人後即騎機車出門送報紙。

員警先調閱沿線路口監視器，大約得知老翁騎乘路線後，員警開車外出尋找，終於在神岡區中山路與社口街口發現老翁，及時攔查，確認身分，員警立即聯繫家屬到場帶回，老翁家屬到場後頻頻向警方致謝，感謝員警的熱心幫忙，才能順利找回家人。

社口派出所長鄭誌銘表示，家中如有年事已大長者，應避免其單獨外出，若不得已需要單獨外出，建議身上應配戴可以辨識身分的文件，或向社會局申請愛心手環、緊急聯絡卡，長輩若不慎走失，有利警方迅速查證迷失長者身分並聯繫家屬，避免發生危險。

台中神岡一名送報老翁忘記送報路線，迷失街頭，豐原分局社口派出所警員調監視器找到他。圖／警方提供
台中神岡一名送報老翁忘記送報路線，迷失街頭，豐原分局社口派出所警員調監視器找到他。圖／警方提供

監視器 愛心

延伸閱讀

阿兵哥撿屍女密友 硬上兩次辯合意 法官監視器看出貓膩

姐姐衣服狂被扯掉還「沾滿體液」 裝監視器揪出兇手汪：我女人的概念

台中神岡民宅清晨大火 疑似神明廳起火無人傷亡

開發壓力下的三百年神岡古圳，凸顯台中市府文資維護的輕率

相關新聞

與國光客運相撞…貨車駕駛無呼吸心跳 國1回堵7公里

國道一號五楊高架北向51.2公里處今傍晚4時46分許發生車禍，一輛小貨車疑煞車後失控撞上一輛國光客運大客車，2名駕駛均受傷送醫，其中小貨車駕駛被救出...

台中3歲男童從9樓掉落4樓雨棚 重傷送加護病房急救

台中一名3歲男童昨晚在潭子區住處，疑似從9樓掉落，落在4樓雨遮上，頭部受傷，送醫急救，目前仍在加護病房急救中。

「最兇太子爺」起乩降駕！突然狠甩女巴掌 遭洗版撻伐

網路近日流傳一段廟會活動影片，一名女工作人員協助乩童著裝時，不知何故，乩童突然狠甩她一巴掌，巴掌聲響亮清脆，影片在網路引...

稱前女友欠他30萬討債不成傳槍響 樹林警方拘提2人到案

新北市樹林區今天凌晨疑似發生槍擊，32歲謝姓男子深夜前往柑園地區，自稱向前女友催討30萬元債務未果，雙方不歡而散。稍後屋...

騎士酒駕撞特斯拉 拋飛8米落地…疑腦震盪頻問「我在哪」

姚姓男子昨天晚上開特斯拉，要上國道3號安坑交流道，孰料左轉穿越路口時，跟對向直行機車相撞，機車攔腰撞上特斯拉右車身，慘的...

「清源專案2.0」竹警威力掃蕩酒店、KTV、大樓、旅宿業

為維護轄區治安，展現執法的決心，新竹市警局12月5日起連續一週針對轄區內酒店、夜店、電子遊藝場、汽車旅館等場所實施「威力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。