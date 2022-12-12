76歲送報翁忘記送報路線迷失街頭 神岡警調監視器找到他

台中神岡一名送報老翁常忘記送報路線，日前晚上10點說要外出送報，深夜迷失街頭，家人急報案，員警調沿線路口監視器畫面，在一處街口找到他，帶他回家，家人才鬆了一口氣。

中市警局豐原分局社口派出所警員韋衣豪12月9日晚上10點在所服勤時，吳姓女子焦急衝進所內說，她76歲父親突然說要出門送報紙，自行騎機車出門，出門2個多小時仍未返家，擔心安危，希望警方幫忙協尋。

員警先安撫報案人情緒，訪查得知，老翁是送報生，年紀大常忘記送報路線，致訂報民眾常向報社反應收不到報紙，當晚老翁突然想起幾天前有報紙尚未送達，告知家人後即騎機車出門送報紙。

員警先調閱沿線路口監視器，大約得知老翁騎乘路線後，員警開車外出尋找，終於在神岡區中山路與社口街口發現老翁，及時攔查，確認身分，員警立即聯繫家屬到場帶回，老翁家屬到場後頻頻向警方致謝，感謝員警的熱心幫忙，才能順利找回家人。