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詐欺通緝犯搞假網拍三方詐騙 竹市警逮人共30餘人遭詐

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

詐騙案件頻傳，25歲劉姓詐欺通緝犯涉嫌在網路上佯稱販賣名牌包，並同時向網路其他賣家購買食品、名牌包、遊戲點數，詐騙被害人匯款至善意第三方網路賣家帳戶，藉此無償獲取商品及遊戲點數轉賣牟利。

新竹市警二分局獲報成立專案小組，上周前往劉租屋處將其逮捕，經清查遭詐被害人有30餘人，不法利益約70萬元，警詢後將劉解送歸案。

警方指出，劉男慣用的詐騙方式主要以假網拍三方詐騙為主，不少被害人跟劉連繫欲購買高單價名牌包，不料匯款後劉就失去聯繫，也苦等不到名牌包，只好向警方報案。

警方組成專案小組，發現劉男先於臉書申請假帳號，在網路上佯稱販賣包包、手機等高單價商品，並同時向網路其他賣家購買食品、名牌包、遊戲點數等，詐騙被害人匯款至善意第三方網路賣家帳戶，藉以無償獲取商品及遊戲點數轉賣牟利。

且劉男個性狡猾，因詐欺案通緝中，猶如神鬼玩家一般，不斷變換網路身分及住處，以短租套房方式躲避追緝，行蹤難以掌握。但百密一疏，警方於其網路發文發現劉似乎特別鍾情泡芙，也曾因購買泡芙遭詐騙，經鎖定其喜好及作案模式後，趁其再次詐騙某知名泡芙店家時，發現劉租屋處，入內搜索時，當場人贓俱獲在冰箱發現滿滿的泡芙，讓詐欺犯嫌百口莫辯。

警第二分局呼籲，這是典型假網拍三方詐騙，消費者網路購物下單前務必多加查證，可多觀看賣方評價，選擇可信度高或有實體店面的賣家交易，以免遭詐騙。

新竹市警二分局獲報成立專案小組，上周前往劉租屋處將其逮捕，經清查遭詐被害人有30餘人，不法利益約70萬元，警詢後將劉解送歸案。記者王駿杰／翻攝
新竹市警二分局獲報成立專案小組，上周前往劉租屋處將其逮捕，經清查遭詐被害人有30餘人，不法利益約70萬元，警詢後將劉解送歸案。記者王駿杰／翻攝

詐騙 詐欺 通緝

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