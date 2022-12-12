苗栗永發紙廠今年8月才起火 清出廢紙堆昨又起火

苗栗縣後龍鎮永發紙廠今年8月27日倉庫發生火警，消防隊連續花了8天才將火勢完全撲滅，廠方清理出來的廢紙堆置在廠區空地，遲未處理；未料昨清晨5點多，該廢紙堆不明原因又起火燃燒，消防隊花5個小時才將火勢撲滅，所幸沒有人員傷亡，起火原因調查釐清中。

苗栗消防局指出，昨清晨5點8分接獲永發紙廠火警通報，消防局立即派遣第二大隊及後龍、竹南、造橋3個消防分隊出勤滅火，消防人員到達現場發現是露天空地燃燒廢紙堆，有7、8處紙堆起火燃燒，並因風勢引燃空地雜草，面積約3000平方公尺，立即布6條水線滅火，防止延燒廠房及住宅，現場也找來怪手邊開挖、邊滅火，直到昨上午10點10分左右才將火勢完全撲滅。