別讓荷包傷心！嘉義台3線阿婆灣路段增設雙向測速桿

嘉義縣警察局為有效防制台3線事故，12月於台3線阿婆灣路段305.8公里處，設置固定式測速照相「雙向取締」，明年1月10日啟用科技執法，即日起實施1個月宣導期。

嘉義台3線澐水至大埔山路蜿蜒，深受大重機車友喜愛，其阿婆灣路段常有騎士因不諳路況，壓車過彎且車速過快，以及雨霧等天候影響，致交通事故頻傳，去年統計至今，該路段發生交通事故死傷計126件。

嘉義縣警察局表示，為有效防制台3線事故，今年4月起加強實施監警環聯合稽查、移動式測速照相、行動式蒐證取締違規越線、連續超車等多項執法措施，今年4至11月統計，台3線發生交通死傷件數為60件，較去年86件減少26件，達初步防制成效。

為加速管理達全天候執法效能，縣警局於台3線305.8K處規畫設置固定式測速照相設備，雙向取締車輛超速行駛，該設備於12月上旬設置完成並上網公布，即日起規畫1個月宣導期。