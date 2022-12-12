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高雄9旬翁吃早餐目睹賊偷走他機車 警盯行蹤2天後擒獲

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

91歲陳姓老翁騎機車到高市鳳山區早餐店，因貪圖方便，機車鑰匙未拔，未料，吃完早餐眼睜睜看著小偷騎走他的車；警方獲報追查，發現竊賊沿路騎贓車回屏東，2天後，發現王姓竊嫌騎車到鳳山區一處超商，當場人贓俱獲。

警方指出，91歲陳姓老翁8日上午，騎機車前往鳳山區維新路一家早餐店吃早餐，因為求一時方便，未將車鑰匙取下，沒多久吃完早餐，起身往機車停放處騎車，卻見竊賊騎走他的機車離去。

鳳山警分局鳳崗派出所警方接獲報案，立即調閱周邊路口監視器，發現一名男子步行前往案發現場，在騎樓見被害人機車鑰匙未拔，毫不猶豫地騎走，並沿路騎往屏東方向。

警方鎖定竊嫌特徵追查，10日清晨，巡邏員警眼尖發現失竊機車停在鳳山區建國路超商前，當場將43歲的王姓男子逮捕。

王男落網時，對警方找上他，驚嘆「我才剛停下來休息而已！」王供稱因自己的機車故障，上班需交通工具，才臨時起意竊車，警詢後，被依竊盜罪嫌送辦。

91歲陳姓老翁騎機車到高市鳳山區早餐店，因貪圖方便，機車鑰匙未拔，就去吃早餐。記者石秀華／翻攝
91歲陳姓老翁騎機車到高市鳳山區早餐店，因貪圖方便，機車鑰匙未拔，就去吃早餐。記者石秀華／翻攝
高市王姓男子在鳳山區偷走老翁未拔鑰匙的機車，被監視畫面路型偷竊行徑。記者石秀華／翻攝
高市王姓男子在鳳山區偷走老翁未拔鑰匙的機車，被監視畫面路型偷竊行徑。記者石秀華／翻攝
高市鳳山警分局警方巡邏時，眼尖發現失竊機車停在建國路超商前，當場將涉偷車的王男逮捕。記者石秀華／翻攝
高市鳳山警分局警方巡邏時，眼尖發現失竊機車停在建國路超商前，當場將涉偷車的王男逮捕。記者石秀華／翻攝

早餐 屏東

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