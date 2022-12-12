高雄9旬翁吃早餐目睹賊偷走他機車 警盯行蹤2天後擒獲

91歲陳姓老翁騎機車到高市鳳山區早餐店，因貪圖方便，機車鑰匙未拔，未料，吃完早餐眼睜睜看著小偷騎走他的車；警方獲報追查，發現竊賊沿路騎贓車回屏東，2天後，發現王姓竊嫌騎車到鳳山區一處超商，當場人贓俱獲。

警方指出，91歲陳姓老翁8日上午，騎機車前往鳳山區維新路一家早餐店吃早餐，因為求一時方便，未將車鑰匙取下，沒多久吃完早餐，起身往機車停放處騎車，卻見竊賊騎走他的機車離去。

鳳山警分局鳳崗派出所警方接獲報案，立即調閱周邊路口監視器，發現一名男子步行前往案發現場，在騎樓見被害人機車鑰匙未拔，毫不猶豫地騎走，並沿路騎往屏東方向。

警方鎖定竊嫌特徵追查，10日清晨，巡邏員警眼尖發現失竊機車停在鳳山區建國路超商前，當場將43歲的王姓男子逮捕。