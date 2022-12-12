聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄9旬翁吃早餐目睹賊偷走他機車 警盯行蹤2天後擒獲
91歲陳姓老翁騎機車到高市鳳山區早餐店，因貪圖方便，機車鑰匙未拔，未料，吃完早餐眼睜睜看著小偷騎走他的車；警方獲報追查，發現竊賊沿路騎贓車回屏東，2天後，發現王姓竊嫌騎車到鳳山區一處超商，當場人贓俱獲。
警方指出，91歲陳姓老翁8日上午，騎機車前往鳳山區維新路一家早餐店吃早餐，因為求一時方便，未將車鑰匙取下，沒多久吃完早餐，起身往機車停放處騎車，卻見竊賊騎走他的機車離去。
鳳山警分局鳳崗派出所警方接獲報案，立即調閱周邊路口監視器，發現一名男子步行前往案發現場，在騎樓見被害人機車鑰匙未拔，毫不猶豫地騎走，並沿路騎往屏東方向。
警方鎖定竊嫌特徵追查，10日清晨，巡邏員警眼尖發現失竊機車停在鳳山區建國路超商前，當場將43歲的王姓男子逮捕。
王男落網時，對警方找上他，驚嘆「我才剛停下來休息而已！」王供稱因自己的機車故障，上班需交通工具，才臨時起意竊車，警詢後，被依竊盜罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言