聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台中妙齡女喝掛倒公園 酒醒手機丟了警一招找回
台中市黎姓女子3日與朋友喝酒，不勝酒力倒在草悟道附近公園，早上酒醒時發現手機不見，因此趕緊報警，警方利用iPhone手機定位功能，前往定位地找尋時，發現手機已被一名保全拾獲，順利物歸原主。
第一警分局民權所警員李泰霖3日上午8時許獲報，有民眾在草悟道附近土地公廟遺失手機，警方到場協助時，黎姓女子（30歲）透露，凌晨時與朋友在附近喝酒，因不勝酒力，最後倒在宮廟附近椅子上休息，上午醒來卻發現手機不見。
警員詢問，黎女手機為iPhone廠牌，有「尋找我的手機」的應用程式功能，以手機登入黎女icloud的帳號及密碼，發現黎女的手機定位在宮廟旁的草悟道，不斷的移動位置。
經警員、黎女前往手機所定位的地點查看時，恰好碰見一名騎腳踏車在草悟道上巡邏的保全，該保全主動向警方招手，透露稍早在宮廟前地上撿到一隻手機，正準備拿到派出所時，剛好就遇到警方。
經黎女現場確認，該手機就是自己所遺失的手機，不斷向警方表示致謝，感謝警方熱心服務精神。
民權所長劉松吉呼籲，鑰匙、手機等是民眾較容易丟失的物品，手機遺失的話，可透過內建尋找裝置功能找尋手機，請民眾務必將貴重物品妥善保管或是放置在安全處，防止遺失或遭竊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言