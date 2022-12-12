影／台中妙齡女喝掛倒公園 酒醒手機丟了警一招找回

台中市黎姓女子3日與朋友喝酒，不勝酒力倒在草悟道附近公園，早上酒醒時發現手機不見，因此趕緊報警，警方利用iPhone手機定位功能，前往定位地找尋時，發現手機已被一名保全拾獲，順利物歸原主。

第一警分局民權所警員李泰霖3日上午8時許獲報，有民眾在草悟道附近土地公廟遺失手機，警方到場協助時，黎姓女子（30歲）透露，凌晨時與朋友在附近喝酒，因不勝酒力，最後倒在宮廟附近椅子上休息，上午醒來卻發現手機不見。

警員詢問，黎女手機為iPhone廠牌，有「尋找我的手機」的應用程式功能，以手機登入黎女icloud的帳號及密碼，發現黎女的手機定位在宮廟旁的草悟道，不斷的移動位置。

經警員、黎女前往手機所定位的地點查看時，恰好碰見一名騎腳踏車在草悟道上巡邏的保全，該保全主動向警方招手，透露稍早在宮廟前地上撿到一隻手機，正準備拿到派出所時，剛好就遇到警方。

經黎女現場確認，該手機就是自己所遺失的手機，不斷向警方表示致謝，感謝警方熱心服務精神。