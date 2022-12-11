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太扯了！桃園母子機車臨停快車道 網捏冷汗熱議批評

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢網友昨天在臉書社群PO出3天前行經中壢區榮民南路，拍到一名媽媽將機車臨時停在快車道上，幫幼兒穿著衣物，許多網友看到一片吃驚「哇哩咧」！網友紛紛熱議批評，「大扯了」，並說不管是什麼原因，也不需這樣吧！

中壢警方今天下午表示，警方調閱民眾Po在臉書社群上傳的影片顯示，該機車女騎士臨時將機車停在快車道上，幫幼兒穿著衣物，警方未接獲民眾檢舉違規報案，但是該機車騎士臨停快車道違規，依道路交通管理處罰條例規定，可處300到600元罰鍰，呼籲民眾勿貪圖一時方便違停受罰。

中壢網友在臉書社群PO出行車影片爆料，車輛行經中壢區榮民南路途中，不明原因，一位媽媽將機車臨時停在快車道上，並蹲下幫幼兒穿著衣物，行經車輛趕緊避開快車道，這位母子行為十分危險，許多網友看了都不禁捏一把冷汗。

該影片PO出後，引起100多位網友留言熱議批評，有的網友說，「有這種家長。小孩未來堪憂」，太危險了，不管是什麼原因，也不需這樣吧！也有網友說，這位媽媽也太太膽了？也「太扯了」。

桃園市中壢區一名媽媽將機車臨時停快車道幫幼兒穿著衣物，十分危險，網友一片撻伐熱議「太扯了」。圖／自警方影片翻攝
桃園市中壢區一名媽媽將機車臨時停快車道幫幼兒穿著衣物，十分危險，網友一片撻伐熱議「太扯了」。圖／自警方影片翻攝

車道 桃園

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