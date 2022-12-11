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男女養生館前揪衣、呼巴掌上演全武行 民眾側錄驚呼連連

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄湖內8日深夜，有民眾目睹街道上一對男女起爭執，疑似是男方深夜從家中偷溜出來，要到中山路某養生會館消費，被枕邊人發現，追到會館門口，兩人現場不只爆發口角，還上演武行，全程遭路過民眾錄下。

影片中穿著白色立領外套男子，被女子抓住胸前衣服連番逼問，他試圖用手撥開女子，卻遭女子一巴掌呼下，女子看似不想罷手，男子憤而走向身旁機車，企圖離開現場，又再度被女子攔下，兩人爭執不休。

民眾錄影過程數度發出「哎呀」、「哎唷」等驚呼聲，還不斷為兩人的爭執段落配音「塞蕊（呼巴掌）」、「要回去睡了」

湖內分局表示，當日未接獲相關報案，但提醒民眾，發生糾紛時應保持理性，衝動傷人恐涉刑法罪責，得不償失。

養生館前女子十分氣憤，不斷質問男子，還揪衣服、呼巴掌，上演全武行。圖／翻攝社群「社會事新聞影音」
養生館前女子十分氣憤，不斷質問男子，還揪衣服、呼巴掌，上演全武行。圖／翻攝社群「社會事新聞影音」
男子抵擋不住情緒失控的女子，試圖騎機車開溜。圖／翻攝社群「社會事新聞影音」
男子抵擋不住情緒失控的女子，試圖騎機車開溜。圖／翻攝社群「社會事新聞影音」

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