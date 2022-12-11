台中資源回收婦被打到滿臉血 警方逮捕二名年輕男涉案

台中沙鹿資源回收陳姓婦人今天在家被人毆打，滿臉是血，警方原鎖定是回收資源糾紛，今天下午逮捕二名年輕男子涉案，初步查出是停車糾紛，警方將依傷害與侵入住宅等罪嫌函送法辦。

清水警分局表示，今天接到陳婦兒子報案，警方立即到場追查，但當時陳婦說詞反覆，現場又無監視器，增加警方辦案難度，清水警分局立即成立專責小組，擴大調閱附近監視器，發現18歲廖姓男子和20歲白姓男子涉嫌重大，今天下午查緝到案，警方釐清案情後，將依傷害及侵入住宅等罪，函送台中地檢署偵辦。

據了解，陳婦與白男半年前因停車糾紛，白男疑遭陳婦惡言相向，他今天找廖男一起毆打陳婦後逃逸，警方原以為是同為資源回收糾紛。

台中沙鹿一名資源回收婦人今天在家被人打傷，滿臉是臉被送醫，據了解，這名婦人是低收入戶，疑被人持棍棒打傷，一名熱心民眾說，今天接到求救電話，婦人說她兒子同學的母親是沙鹿的低收入戶，以回收維生，疑被不良份子闖入家門持棍棒毆打。

沙鹿光田醫院表示，50歲婦人被送到醫院時額頭、人中有撕裂傷，頭部電腦斷層掃描，沒有嚴重的出血問題，為避免腦震盪相關後遺症，建議住院觀察，目前仍在急診，是否會住院由家屬決定