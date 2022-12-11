新竹驚傳人倫悲劇！搶辦人瑞老父喜喪 弟靈堂前「一拳拳活活打死」哥

新竹縣關西鎮昨天發生一起人倫悲劇，原本一家人齊聚為百歲人瑞辦後事，不料宋姓兄弟為老父親後事起爭執、鬧口角在靈堂大打出手，雖其他親友見狀上前試圖制止，但意外中哥哥疑似被弟弟推倒，當場後腦著地，今晨傷重不治，警方將涉嫌動手的弟弟及弟弟的兒子依法送辦。

據了解，這起悲劇發生在關西鎮石光里，宋姓百歲人瑞近日往生，家裡正準備辦「喜喪」，家屬們都接到通知回到老家，不過家中的宋姓兄弟素來感情不睦，昨天上午9時許，72歲的哥哥返回老家正準備與弟弟討論老父親後事，62歲的弟弟卻不樂意讓哥哥插手，雙方隨即爆發口角。

據宋家親友透露，宋姓兄弟長期感情不睦，哥哥認為老父親從小就較偏袒、寵愛弟弟，因此搬出去居住已久，只有弟弟一家和老父親同住，兄弟之間時常發生摩擦，不過昨天發生衝突的原因，可能是弟弟不願哥哥插手老父親後事，惹得哥哥不滿，雙方才會發生衝突，但並非為爭家產所致。

兄弟倆當場在老父親靈堂前打了起來，還一路從屋內拉扯到屋外，過程中弟弟的兒子（33歲）也為父打抱不平，動手與伯父發生推擠，不料哥哥疑似被推倒，當場仰摔撞擊後腦勺、失去意識，被緊急送往中醫大新竹附醫急救，不過哥哥因頭骨骨折，加上顱內出血嚴重，仍於今天上午6時許不治身亡。

哥哥的兒子悲痛指控，就是叔叔和堂弟對他父親施暴才會導致父親身亡，更氣憤叔叔與堂弟是直接在阿公的靈堂前將他父親「一拳一拳活活打死」，他痛訴鄰居監視器都拍下施暴過程，指出堂弟在他父親倒地後仍不停手。

造成哥哥死亡的弟弟及其兒子，案發後即被警方通知到案說明案情，但2人並未明確指出發生的衝突原因或導火索，也否認有把人往死裡打的情況。