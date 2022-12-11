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台中南屯板模工頭墜電梯井亡 業者有疏失停工最高罰30萬
台中市廖姓板模工頭昨天在南屯區一處工地施工時，意外從4樓電梯井墜落一樓，經送醫急救後不治身亡，全案由勞動部中區職安中心前往調查，發現包商、營造廠涉有疏失，違反職安法，已勒令停工，開罰3萬至30萬元，另外涉過失致死罪部分，將送檢警調查。
據查，廖姓男子（42歲）板模工頭，昨天上午10時許，在南屯區新富三街的透天厝工地4樓拆卸板模時，疑因重心不穩，掉落到一樓電梯井，廖墜地時還打119求助，不過救護車到場時，廖已無生命跡象，送醫急救後，仍宣告不治。
今天檢警會同家屬相驗，廖男未婚、無疾病史，相驗後確認死因為墜落致死，家屬對死因沒有意見。
全案由勞動部中區職安中心調查後，認為營造廠與承包的包商，沒有在電梯井做好安全防護，施工人員也無安全帶等設備，涉有疏失，依違反職安法開罰3萬至30萬元，勒令停工，另外涉嫌過失致死罪部分，將送檢警調查釐清。
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