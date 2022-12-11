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汐止消防隊被惡作劇訂便當 再訂930元挺店家「直呼好吃」
昨天晚上有不明人士向新北汐止某便當店訂了580元的便當，說「外送到社后消防分隊」，值班消防員付錢後發現，竟然被惡作劇了，根本沒人訂便當，所幸剛好有弟兄打火歸隊，遂默默「認購」便當，當晚餐吃掉。
有消防員不甘被惡作劇，把事件公開在臉書社團「汐止集團」，貼文稱「不知道是誰惡作劇，訂便當來消防隊（沒付錢），我們出火警值班同仁在忙，也沒辦法確認，就默默的把錢付了，不知道是誰惡作劇，下次別這樣，拜託」。
惡作劇歸惡作劇，由於社后消防分隊本來就是該便當店的常客，社后分隊今天中午再訂了930元的便當外送，力挺店家，也把昨天「惡作劇」貼文刪除，再發了一篇新文章，稱「不希望帶給店家麻煩，畢竟他們也是受害者」。
該名消防員貼文指出，昨天便當店老闆娘第一時間有私訊，說要賠償費用，但他們也是受害者，而且他們家的東西好吃、早就被我們吃光了，付錢天經地義，所以婉拒。
貼文還說，為了大力支持常常光顧的便當店，今天中午又訂購了930元的便當，感謝老闆一直以來的支持，也祝福生意興隆；讓事件圓滿落幕。
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