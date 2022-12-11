苗栗今天「風真透」 2場火災消防人員疲於奔命

東北季風明顯偏強，中央氣象局發布苗栗地區陸上強風特報，後龍鎮露天堆放的廢紙堆，及通霄鎮五南里山區雜草發生火災，風大滅火困難，消防人員疲於奔命。

後龍鎮一家紙廠今年8月27日凌晨火災，消防人員8天才將火勢撲滅，大量的廢紙露天空地堆放，今天清晨5點左右又突然起火，苗栗縣政府消防局據報到場，動用機具一邊挖開廢紙堆、一邊灌救，上午10點10分將火熄滅。

今天下午1點25分通霄鎮五南里6鄰的山區發現起火，通霄、苑裡消防分隊7車13人趕往現場，山區遼闊雜木、雜草又易燃，消防人員灌救不易，人車在住宅附近防護，避免遭波及，目前還在延燒中。