新北少女思念輕生亡父跨坐頂樓牆邊 員警抱下化解危機

新北市三重區1名16歲少女前天晚上持刀坐在住家12層頂樓女兒牆邊，警方和消防隊獲報趕抵，一邊在地面架設氣墊，同時由員警嘗試勸導，趁隙將少女抱下化解危機，事後發現她的父親竟然數年前在同一地點跳樓輕生。

三重警分局前天晚上9時許接獲報案，永福派出所警員林毅炫，高偉豪、李岳霖立刻趕赴現場，同步通知消防隊鋪設氣墊防護。當時少女手持小刀坐在頂樓女兒牆旁，警員林毅炫不斷勸導，嘗試轉移注意力，警員高偉豪、李岳霖再趁隙將少女抱下來，由救護車送至醫院檢查。

原來少女的父親多年前在相同地點跳樓輕生，少女最近情緒低落，加上思念父親，竟然也到住家頂樓意圖尋短，因驚動住戶，連忙報案求助。警方事後請家屬多多關懷少女，必要的時候可尋求專業單位協助輔導，才能避免遺憾。

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